نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من حرائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بفحص الشكوى التي قامت وزارة البيئة برصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر سكان منطقة زهراء المعادي، من حرائق يومية، وتحديد مصدر التلوث.

فقد قامت لجنة مشكلة من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بمعاينة الموقع، حيث تبين أن أحد المشروعات السكنية الموجودة بالقاهرة الجديدة تقوم بالتخلص من المخلفات الموجودة بالموقع في المنطقة الواقعة بين محمية وادي دجلة وطريق السخنة - الغردقة.

وعلى الفور وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة التأكيد على الشركة العاملة بالقاهرة الجديدة بتغطية المخلفات منعا للتأثيرات الصحية والبيئية على حياة المواطنين. كما وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع السيد الأستاذ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والسيد اللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بضرورة توفير معدات للتدخل فورا.

وبناء على توجيهات محافظ القاهرة تم توجيه معدات الهيئة للسيطرة على الحرائق، كما تقوم وزارة البيئة من ناحية أخرى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات ضد الشركة المسببة لهذه الأضرار.