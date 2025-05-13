تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس اعتبارا من الجمعة والحرارة ترتفع لـ 44 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 11:29 مساءً - ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية فمتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة لتسجل 38 درجة مع يوم السبت المقبل، وتسجل 44 درجة على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 14 مايو 2025، طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء. ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.