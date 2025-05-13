موفدة القاهرة الإخبارية: ترامب يصف زيارته للسعودية بالتاريخية ويبحث التعاون الأمني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:32 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، عقب مراسم استقبال رسمية في قصر اليمامة، وقد تبادل الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأحاديث الودية في أجواء عكست طبيعة العلاقات الثنائية القوية بين المملكة العربية السعودية وواشنطن.

وأضافت الحناوي، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة ترامب إلى الرياض تأتي امتدادًا لزيارته السابقة في عام 2017، حيث كانت المملكة أول محطة في جولته الخارجية، والتي شهدت توقيع اتفاقيات هامة مع الجانب السعودي.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن زيارة ترامب تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ودعم الاستقرار الإقليمي في ملفات حساسة مثل اليمن وغزة، بالإضافة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية أعربت عن ترحيبها الرسمي بزيارة الرئيس الأمريكي، مؤكدة تطلعها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والعسكري.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف زيارته الحالية بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها جزء من رؤية متكاملة للانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، وتحديد أولويات الولايات المتحدة في المنطقة. وذكرت الحناوي أن جدول زيارة ترامب يتضمن قمة سعودية أمريكية، بالإضافة إلى منتدى سعودي أمريكي، بحضور الرئيس ترامب وولي العهد، مع توقيع اتفاقيات كبرى.

تستمر زيارة ترامب في الرياض لمدة يومين، وفي اليوم التالي سيصل قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض، حيث ستعقد القمة السعودية الأمريكية قبل منتصف النهار.

وتختتم زيارة ترامب للرياض بعد ظهر الأربعاء، حيث يتوجه بعدها إلى قطر، ثم إلى الإمارات.

يرافق ترامب في زيارته وفد أمريكي رفيع يضم وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الخزانة، إلى جانب كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، من بينهم إيلون ماسك وعدد من نواب الرئيس.