نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يغادر إلى دبي لحضور مؤتمر SATEXPO 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلبيه لدعوة الجهة المنظمة لمؤتمر سات اكسبو ٢٠٢٥ غادر الاستاذ الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - البلاد متوجها إلى مدينة دبي لحضور فعاليات الموءتمر خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مايو ٢٠٢٥ في مدينة دبي

يعقد الموتمر المشار اليه عاليه بصفة دورية وهو مخصص لتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء والشركات العاملة في الصناعة والتكنولوجيا الفضاءية

كما سيلبي د/ صدقي دعوة الاستاذ/ سليمان العلي الرءيس التنفيذي لشركة Space 42 الاماراتية لزيارة مقر الشركة واستكمال مناقشات بحث أوجه التعاون بين الشركة والوكالة التي تمت في مقر الوكالة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥