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غلق وتشميع كيان غير مرخص يمارس أنشطة تعليمية داخل عقار بحدائق الأهرام

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  • غلق وتشميع كيان غير مرخص يمارس أنشطة تعليمية داخل عقار بحدائق الأهرام 1/2
  • غلق وتشميع كيان غير مرخص يمارس أنشطة تعليمية داخل عقار بحدائق الأهرام 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذها قطاع حدائق الأهرام والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع والمرور على المحال التي تمارس أنشطة تموينية للتأكد من التزامها بالمعايير حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها بمناطق البوابة الأولى والثانية عن غلق وتشميع كيان يمارس أنشطة تعليمية باسم مدرسة الريحانة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية حيث قام صاحب المخالفة بتحويل عدد من الوحدات السكنية بالعقار ٢٢٦ د إلى كيان يمارس نشاطًا تعليميًا بالمخالفة مما يسبب إزعاجًا للمواطنين.

كما تمكنت الحملات من تحرير ٦ محاضر تموينية تمثلت في ضبط ١٨٥٠ كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم المعاد تعبئته لبيعه بالسوق السوداء بالمخالفة بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية ومجمدات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته اطلع محافظ الجيزة على جهود حملات التصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام حيث تم رفع ٥٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت معدات وستاندات وكراسي وشاشات عرض وشيش وفترينات ودراجات بخارية وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية بالعقار 19 ع مقام بالمخالفة داخل جراج العقار حيث تم غلقه بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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