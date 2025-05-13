اليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر بحضور السيدة انتصار السيسى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 06:36 مساءً - شاركت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، فى حضور فعاليات اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت السيد انتصار السيسى، إن الهلال الأحمر المصرى يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.

وكانت السيدة انتصار السيسى، قد قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفاً واحداً: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن .