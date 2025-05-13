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النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور)

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  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 1/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 2/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 3/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 4/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 5/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 6/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 7/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 8/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 9/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 10/11
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (صور) 11/11

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 06:36 مساءً - في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف يوم الاثنين الموافق الثامن  والعشرين من شهر أبريل الماضي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا"، حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

 

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كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.

وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.

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وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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