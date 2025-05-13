القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية المصرية والأوروبية لعدد من المنشآت العسكرية والعاصمة الإدارية

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الوعى لدى القيادات الشبابية الإعلامية المصرية والأوروبية والتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية من تطوير وتعظيم لإمكانياتها فى مختلف المجالات، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارات ميدانية لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية المصرية والأوروبية لعدد من المنشأت العسكرية ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول الأوروبية.

حيث بدأت الزيارات بجولة داخل قيادة القوات البحرية إستمع خلالها الوفد لعرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقبها تفقد عدد من الوحدات البحرية وهنجر بناء السفن وتم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية، وفى نهاية الجولة تم عقد ندوة تناولت دور الدولة المصرية فى تعزيز السلام الدولى.

كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية عقد خلالها ندوة تثقيفية تناولت أبرز المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

تلى ذلك قيام الوفد بزيارة كلا من مركز مصر الثقافى الإسلامى وكاتدرائية ميلاد المسيح ومجلس النواب بإعتبارهم من أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى ختام الزيارات أعرب أعضاء الوفد عن عميق شكرهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارات التى ساهمت فى تكوين صورة إيجابية لديهم عن الإمكانيات والقدرات القتالية التى تمتكلها القوات المسلحة بما يمكنها من الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.