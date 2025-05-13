نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نصر إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا لـ أحمد الطاهري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

وجاء قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت "الوطنية للصحافة"، حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها في تقديم محتوى مهني يعكس تطلعات المجتمع.