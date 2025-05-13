أخبار مصرية

أحمد نصر إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف"

0 نشر
0 تبليغ

أحمد نصر إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نصر إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا لـ أحمد الطاهري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

وجاء قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت "الوطنية للصحافة"، حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها في تقديم محتوى مهني يعكس تطلعات المجتمع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا