نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين "صندوق مكافحة الإدمان" وجامعة عين شمس لتوفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة وتشخيص "الازدواج النفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّع الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، وبحضور الدكتور طارق عكاشة، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان داخل مستشفى الدمرداش الجامعي، إضافة إلى استقبال الحالات المصابة بأمراض نفسية مصاحبة لاضطراب الإدمان، والمعروفة بـ "التشخيص المزدوج"، من أجل تقديم خدمات علاج وتأهيل متخصصة، في إطار منظومة طبية شاملة ومتكاملة.

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن التعاون مع جامعة عين شمس يمثل امتدادًا للشراكة القائمة في مجال علاج مرضى الإدمان، وخاصة من أبناء محافظتي القاهرة والجيزة، من خلال خدمات العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

وشدد على أن جميع الخدمات العلاجية تُقدَّم مجانًا وبسرية تامة، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى استمرار الصندوق في تنفيذ برامج توعية داخل الجامعة لتعريف الطلاب بمخاطر تعاطي المخدرات على مدار العام الدراسي.

وأوضح عثمان أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل توسعه في تقديم الخدمات العلاجية عبر 34 مركزًا متخصصًا في 19 محافظة حتى الآن، مقارنة بـ12 مركزًا فقط في عام 2014، من خلال الخط الساخن "16023" الذي يعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الصندوق يُعد الآلية الوطنية المعنية بخفض الطلب على المخدرات، عبر محاور الوقاية الأولية، والاكتشاف المبكر، والعلاج، والتأهيل، والدمج المجتمعي.

وأشار عثمان إلى نجاح تجربة الصندوق في دعم المتعافين من الإدمان عبر مراكز "العزيمة"، التي تقدم برامج متكاملة للتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

ولفت إلى أن عام 2024 شهد تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن 164 ألف مريض، بين حالات جديدة وأخرى تحت المتابعة، مؤكدًا التزام الصندوق بتوفير العلاج المجاني والآمن لكل من يطلبه طواعية، في إطار منظومة علاجية تستند إلى معايير مهنية وإنسانية رفيعة.

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