نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المترو يعلن إجراءات استثنائية لتسهيل حركة جماهير مباراة الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير حركة جماهير مباراة الزمالك وبيراميدز، المقررة مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن محطة "الاستاد" ستكون مجهزة بكامل الاستعدادات لتوفير رحلة آمنة ومريحة للجماهير قبل وبعد المباراة، مشيرة إلى تعزيز حركة القطارات خلال فترات الذروة المرتبطة بالحدث.

وبحسب البيان، سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور، بالإضافة إلى تشغيل قطار كل 9 دقائق للركاب القادمين من اتجاه جامعة القاهرة أو محور روض الفرج والمتجهين نحو محطة الكيت كات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة المترو على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتيسير انتقال الجماهير، خاصة مع التوقعات بحضور جماهيري مكثف للمباراة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.