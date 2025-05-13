نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمطاعم المخالفة بنطاق حي العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية للتصدي للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو تمس حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع الأنشطة غير المرخصة أو التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتشكل خطرًا على السلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط للمجال العام وفرض سيادة القانون.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحي العجوزة والطب البيطري والصحة ومديرية القوى العاملة، بحملة مكبرة بنطاق حي العجوزة استهدفت المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص، كما تبين وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتقديم الشيشة بالمخالفة للقرارات والقوانين، بالإضافة إلى مخالفات تنظيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وقد ترأست الحملة عزة وهدان المشرف على الإدارة العامة للسياحة، بمشاركة المختصين من حي العجوزة والصحة والطب البيطري ومديرية القوى العاملة وشرطة المرافق وعدد من العاملين بالإدارة العامة للسياحة.

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