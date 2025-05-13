عاجل - رئيس الوزراء يناقش إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط".

وكان الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين، منهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مساعدي وزير الإسكان.

أهمية مشروع "حدائق تلال الفسطاط"

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية مشروع "حدائق تلال الفسطاط" الذي يعد من المشاريع العمرانية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن مساحات خضراء واسعة، ما يجعله من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار إلى تنوع الأنشطة التي سيقدمها المشروع، مثل المناطق التراثية والسياحية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الأنشطة الفندقية والتجارية التي من شأنها جذب الزوار والمستثمرين.

وأشار مدبولي إلى ضرورة اختيار شركة ذات خبرات عالية لإدارة المشروع، تتسم بالكفاءة والمهنية لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذه، والمحافظة على الاستثمارات التي تم ضخها فيه.

التفاصيل التنفيذية للمشروع

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروع حتى الشهر الحالي، حيث ذكر أن هناك نسب إنجاز عالية في مختلف مناطق المشروع.

تتضمن الأعمال الجارية الإنشاءات والزراعات في الحدائق التراثية، إلى جانب التلال المتدرجة ومنطقة المغامرة. كما تشمل الأعمال تطوير المنطقة الاستثمارية التي تضم مسرحًا رومانيًا، مطاعم، ومولات تجارية، بالإضافة إلى المباني الإدارية، ومنطقة الأسواق التي تحتوي على محال تجارية ومطاعم ووحدات إدارية وسكنية.

وتشمل الأعمال أيضًا منطقة النهر، الحفائر، المنطقة الثقافية، ومنطقة القصبة التي تتضمن تنفيذ مطاعم وسينما ومباني إدارية وسكنية، كما يتم تطوير المخزن المتحفي، إلى جانب أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام.

إجراءات طرح المشروع على الشركات

وفيما يخص إجراءات إدارة وتشغيل المشروع، أكد المهندس خالد صديق أن هناك اهتمامًا من العديد من الشركات المحلية والعالمية التي أبدت رغبتها في المشاركة.

كما نوه بـ أنه تم إعداد وثائق الطرح ونشر إعلان رسمي في الصحف لدعوة الشركات العالمية والمحلية للتأهيل المسبق للمشروع.

وأشار إلى أنه تم التوسع في نشر الإعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لعدد من الجهات الحكومية، كما تم تعميمه عبر السفارات والقنصليات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من المتابعين والمستثمرين.

اهتمام واسع من الشركات المتخصصة

وأوضح خالد صديق أن هناك اهتمامًا كبيرًا من شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع السياحية والعمرانية.

وأكد أن صندوق التنمية الحضرية سيتولى الرد على استفسارات هذه الشركات في الفترة المقبلة، مع فتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات المتخصصة لتقديم عروضها.