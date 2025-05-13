نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزيرة التنمية المحلية تبحث إعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع مصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس حي مصر الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التي قامت بها خلال شهر أبريل الماضي لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوي المواطنين ورصد عدد من الإشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش الغير مرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز لتنسيق الحضاري والتي تساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع (الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني – وإبراهيم باشا) بما يساعد في القضاء علي أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الانضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين علي تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة علي الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء علي أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأى إشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كافة المقترحات والأفكار وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.