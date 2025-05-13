نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يتابع مراحل إدارة وتشغيل "حدائق تلال الفسطاط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاهتمام البالغ بمختلف جوانب مشروع "حدائق تلال الفسطاط" المهم الذي يعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، من خلال ما يتضمنه من مساحات خضراء واسعة، تجعله من أكبر حدائق الشرق الأوسط، فضلا عما يضمه من العديد من المناطق التراثية والسياحية والثقافية والترفيهية والفندقية والتجارية، التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة والجاذبة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط" في اجتماع عقد اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتور باهر الشعراوي، والمهندس مصطفى عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة الصندوق.