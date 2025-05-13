أمريكا والسعودية توقعان اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:30 مساءً - وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، قبل قليل، اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قد وصلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.