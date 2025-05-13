الداخلية تستقبل الشباب المشاركين فى برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية(فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 04:29 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون مع كافة المؤسسات والجهات لترسيخ قيم الولاء والإنتماء والمساهمة فى تبادل الخبرات بين الشباب فى دول العالم.. فقد استقبلت أكاديمية الشرطة الشباب المشاركين فى النسخة الرابعة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويمثل هؤلاء الشباب عدداً من الدول من بينها مصر وتأتى الزيارة للتعرف على إمكانيات الأكاديمية التدريبية والتعليمية وفى ضوء التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة.

وقد شهدت الزيارة عرض فيلم تسجيلى للتعرف على كيانات الأكاديمية ومرافقها التعليمية ودورها فى إعداد كوادر أمنية محلية ودولية مؤهلين لمواجهة المتطلبات الأمنية العصرية وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية متطوره وذات معايير دولية .. كما تم عقد محاضرة حول دور الإعلام الأمنى فى بناء جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين ومواجهة الشائعات والرد على الإستفسارت ، وهو الدور الذى يضطلع به قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.

كما تم تنظيم زيارة لهؤلاء الشباب لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لمعرفة ما يتمتع به من إمكانيات بشريه وتقنيه فى أداء رسالته الإعلاميه التى تستهدف ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وتعميق المشاركة المجتمعية.

ومن جانبهم أشاد الشباب بالإمكانيات الكبيرة التى يملكها القطاع ورصده للمواقف الأمنية وسرعته فى التواصل والرد على الإستفسارات بشكل إحترافى ومميز وإعداده المواد الاعلامية المختلفة التى تبث عبر وسائل الإعلام فى الداخل والخارج وحرصه على تحرى الدقه والحقيقة مراعاةً للبعد الوطنى والقومى.

تأتى تلك الزيارات تأكيداً على الريادة المصرية فى كافة مجالات العمل الأمنى والرغبه فى تفعيل التواصل المجتمعى التى تسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار.