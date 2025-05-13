نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك، على مختلف خطوط التشغيل، وذلك لتيسير حركة السفر للمواطنين خلال فترة الإجازات المرتقبة.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إتاحة الحجز يوميًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا للمواعيد التالية:
18 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 1 يونيو 2025
19 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 2 يونيو 2025
20 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 3 يونيو 2025
21 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 4 يونيو 2025
22 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 5 يونيو 2025
23 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 6 يونيو 2025
وأكدت الهيئة أن الحجز سيكون متاحًا من خلال شبابيك المحطات، وكذلك عبر وسائل الحجز الإلكترونية المعتمدة، داعية الركاب إلى سرعة الحجز ومراعاة الالتزام بمواعيد القطارات المقررة.