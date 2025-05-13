نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك، على مختلف خطوط التشغيل، وذلك لتيسير حركة السفر للمواطنين خلال فترة الإجازات المرتقبة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إتاحة الحجز يوميًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا للمواعيد التالية:

18 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 1 يونيو 2025

19 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 2 يونيو 2025

20 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 3 يونيو 2025

21 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 4 يونيو 2025

22 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 5 يونيو 2025

23 مايو 2025: حجز تذاكر السفر ليوم 6 يونيو 2025

وأكدت الهيئة أن الحجز سيكون متاحًا من خلال شبابيك المحطات، وكذلك عبر وسائل الحجز الإلكترونية المعتمدة، داعية الركاب إلى سرعة الحجز ومراعاة الالتزام بمواعيد القطارات المقررة.