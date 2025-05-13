أخبار مصرية

التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا 3"

0 نشر
0 تبليغ

  • التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا 3" 1/2
  • التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا 3" 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا3"


استمرارا لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وجه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يتم بداية من اليوم إتاحة ٣ نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://shorturl.at/hI5FH

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" لتدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

IMG-20250513-WA0055
IMG-20250513-WA0055
IMG-20250513-WA0056
IMG-20250513-WA0056
IMG-20250513-WA0054
IMG-20250513-WA0054
IMG-20250513-WA0053
IMG-20250513-WA0053
IMG-20250513-WA0052
IMG-20250513-WA0052
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا