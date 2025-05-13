التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا 3"

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أحمد جودة - القاهرة - التعليم تواصل اتاحة نماذج استرشادية للثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحلها بقناة "مدرستنا3"



استمرارا لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وجه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يتم بداية من اليوم إتاحة ٣ نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/hI5FH

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" لتدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

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