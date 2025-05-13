نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق حملة صكوك الأضاحي وطرق التبرع لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية في الـ 9 من مايو 2025، عن انطلاق حملة صكوك الأضاحي التي تنفذها الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، في إطار دور الوزارة المجتمعي والدعوي والتكافلي، وحرصها على إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية طوال العام، وليس في أيام العيد فقط.

ويأتي مشروع "صكوك أضاحي الأوقاف" كأحد مشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تيسير أداء شعيرة الأضحية على المواطنين، من خلال آلية دقيقة تضمن الذبح الشرعي، والتوزيع الكريم، ووصول ١٠٠٪ من اللحوم إلى مستحقيها، في شفافية تامة، تحت إشراف لجان شرعية وبيطرية متخصصة، ووفق الضوابط الشرعية والصحية المعتمدة.

وفي هذا العام، تُقدم الوزارة للمواطنين خيارين للصكوك:

صك الأضحية البلدي بقيمة ٩٥٠٠ جنيه.

صك الأضحية المستوردة بقيمة ٧٠٠٠ جنيه.



وأكدت وزارة الأوقاف أن الذبح يتم في الوقت الشرعي المحدد، وأن عملية التوزيع تتم بشفافية وكرامة، بما يحقق أسمى معاني التكافل، ويؤكد وعي الدولة بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد حققت الحملة نجاحًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، مما شجع الوزارة على التوسع في المشروع هذا العام، وتوفير وسائل متعددة للمشاركة، سواء عبر التحويلات البنكية، التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المنافذ المعتمدة.

وتدعو الوزارة المواطنين للمساهمة في هذا المشروع الخيري العظيم، لما فيه من قُربة إلى الله تعالى، وتحقيق لمقصد الأضحية في إسعاد الفقراء والمحتاجين، وبث روح الأمل في بيوتهم.

الحسابات البنكية التي يمكن التبرع لها لمشروع الأضاحي:

الإتصال على تليفون: ٠١٢٨٧٣٤٤٤٤١

البنك المركزي المصري: ٩/٤٥٠/٢٢٢٢٢/٢

بنك مصر:

معاملات دولية:

١٤٠٠٠٠١٠٠٩٩٩٩٩٩٩

الدولار الأمريكي:

١٤٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٧٤٨٠

اليورو:

١٤٠٠١٣٠٠٠٠٠٠٢١٤٥

البنك الأهلي المصري:

الجنيه المصري:

٠٠١٣٠٧٠٤٦٥٢٨٥٤٠٠٠١٤

الدولار الأمريكي:

٠٠١٣٠٦٠٤٦٥٢٨٥٤٠١٠١٧

اليورو:

٠٠١٣٠٦٠٤٦٥٢٨٥٤٠٢٠٢٠

بنك قناة السويس:

٢٢٢٢٢

البركة:

٨٣٠٠٢١١٨٠٢٠٩٨٧٢٤٠٠١

المصرف المتحد:

٠٠٠٢/٦٢٥٧٣٦/٠٠١

فوري:

١٠١٠٠٠١٠٠٠٠١٠٢٦٠

رقم التسجيل الضريبي: ١٠٠٦٨٣٢١٥