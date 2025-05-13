رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بكل من مدينة كفرالشيخ ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التي تقوم بتنفيذها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية

احدي شركات الهيئة العربية للتصنيع (ABD)،وذلك في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر،(برنامج المخلفات الصلبة) الممول من الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وعدد من قيادات الهيئة.



في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في

تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وأكد علي التزام الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية

.(ABD)



بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمني المحدد، لافتا أنها تقوم حاليا بأعمال إنشاء (4) مصانع للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات البلدية الصلبة

في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ في ذات الوقت ، ومصنع خامس بقرية ريفا بمحافظة أسيوط ،موضحا أن مصانع التدوير تتضمن (3) مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية (600) طن مخلفات صلبة يوميا لكل مصنع.



وأضاف أن تصميم المصانع الأربعة، يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وبالتعاون بين مصانع الهيئة المختلفة.



وخلال تفقده مستجدات أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، استمع إلى العرض التفصيلي للموقف التنفيذي للمشروعات القائمة ثم جولة تفقدية في الموقع وحوار مع العاملين والإستشاريين التنفيذين بالمشروع،واستشاري البنك الأوروبي مشيدا بالجهد المبذول من كافة العاملين بالمشروع وكذا الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات ومصانع الهيئة في خدمة المجتمع والمواطن.



وفي هذا الإطار يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد طرح مناقصة عالمية لإنشاء المصانع الأربعة لتدوير المخلفات الصلبة، حيث تقدمت الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية.(ABD) أمام عدة تحالفات منها تحالف يوناني تركي وقد فازت شركة.(ABD) بتنفيذ هذه المصانع الأربعة.