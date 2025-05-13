نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 21 حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 10 حتى 30 مايو 2025 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

اطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات والتي اسفرت عن إزالة 21 حاله تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والعياط واطفيح ومنشاة القناطر.

في مركز ومدينة العياط تم تنفيذ 7 حالات إزالة شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ضمت إزالة حوائط من البلوك الأبيض بمساحة 87 م٢ بقرية جرزا، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول 20 م٢ بقرية اللشت، بالإضافة إلى إزالة أساس من البلوك الأبيض بمساحة 60 م٢ بعزبة جورين التابعة لقرية جرزا، وإزالة أساس بمساحة 150 م٢ بقرية كفر عمار، كما تم إزالة سور من البلوك الأبيض بقرية اللشت زمام قرية المتانيا بمساحة 60 م٢ بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية بمساحة 131 م٢ بقرية ميت القايد، وإزالة سور وغرفتين من البلوك الأبيض بمساحة 131 م٢ بقرية طهما.

وفي مركز البدرشين تم تنفيذ 8 حالات إزالة لتعديات بالبناء المخالف في المهد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة سور من البلوك الأبيض بمساحة 120 م٢ بقرية ميت رهينة وسور بمساحة 600 م٢ بقرية سقارة، وإزالة جمالون قيد الإنشاء بمساحة 360 م٢ بقرية أبو صير، إلى جانب إزالة سور بمساحة 300 م٢ بقرية ميت رهينة وسور آخر بمساحة 200 م٢ بقرية الشنباب ضمن نطاق المرازيق، بالإضافة إلى إزالة سور آخر بمساحة 120 م٢ بقرية ميت رهينة، وتنفيذ حالتين مماثلتين بقرية ميت رهينة بمساحة 240 م٢.

وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حالتين إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض على مساحة 200 م٢ خارج الزمام ضمن ولاية السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مماثلة ناحية غرب الرياح بقرية أبو غالب.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة علي الأراضي أملاك الدولة إلى جانب تنفيذ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل ( قرية الصالحية ) على مساحة ( 250 م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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