نائب محافظ الجيزة تشارك في جلسة مشاركة المجتمع المحلي في مشروعات التنمية التي تنفذها الحكومات

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ، في جلسة "مشاركة المجتمع المحلي في مشروعات التنمية التي تنفذها الحكومات" حيث استعرضت تجربة محافظة الجيزة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وذلك على هامش منتدى حوار المدن العربية الأوروبية الذي تُنظّمه أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفد المحافظة المشارك في المؤتمر.

وتناولت نائب المحافظ، خلال كلمتها مشروع تطوير منطقة نزلة السمان الملاصقة لأهرامات الجيزة موضحة أنه تم البدء في تنفيذ المشروع وفقًا لمخطط تطوير شامل إلا أنه تم إدخال تعديلات على المخطط خلال مراحل التنفيذ استجابةً لمقترحات المواطنين وملاحظاتهم التي تم جمعها من خلال الحوارات المجتمعية والنقاشات المباشرة والتي روعي ان تتوافق مع رؤية الدولة وبما يُعزز من مشاركة المواطنين في عملية التنمية.

كما أكدت نائب المحافظ على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن تمكين المواطن من المساهمة في صياغة مستقبله يعزز من فرص نجاح المشروعات ويُرسّخ شعور الانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع.

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