نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان على موقع الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسى٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أعلنت الوزارة عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمي الوزارة.

ويمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاصة به عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر الرابط:

‏https://moe-register.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٥، وتستمر حتى الخميس ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وفقًا للجدول المحدد.