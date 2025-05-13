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"التضامن الاجتماعي" تهنئ السيدة انتصار السيسي لتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري

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  • "التضامن الاجتماعي" تهنئ السيدة انتصار السيسي لتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري 1/2
  • "التضامن الاجتماعي" تهنئ السيدة انتصار السيسي لتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري 2/2

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

تتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بخالص التهاني إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة توليها الرئاسة الشرفية لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وتعرب الوزارة عن تقديرها البالغ للدعم الكريم الذي توليه سيادتها لهذا الدور الإنساني النبيل، مؤكدة أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة المصرية، تحت قيادتها الحكيمة، بتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري في المجتمع المصري.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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