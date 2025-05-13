نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يتفقد الأتوبيس الترددي BRT ويطمئن على جاهزية المحطات للتشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة داخل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والتي تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، بطول 35 كم، وذلك لخدمة مستخدمي الطريق الدائري خلال الفترة القادمة.

رافق الوزير خلال جولته كل من اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب رؤساء الشركات المنفذة للمشروع واستشارييه.

واستقل الوزير أحد أتوبيسات المشروع، وتفقد جميع محطات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 محطة، وتشمل: محطة عدلي منصور "غير نمطية"، ومحطتين سطحيّتين أعلى كوبري مشاة (بهتيم، أكاديمية الشرطة)، و11 محطة سطحية أسفل نفق مشاة، وهي: (الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم، شبرا بنها، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم العرابي، السلام، طريق السويس). وتأتي هذه المرحلة ضمن مشروع شامل يضم 48 محطة موزعة على ثلاث مراحل.

وخلال الجولة، اطمأن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى، وعلى جاهزية المحطات لاستقبال الركاب.

كما استعرض منظومة التشغيل المتكاملة للأتوبيس الترددي، وآلية الربط بين المحطات والمواقف الواقعة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق، مع التأكيد على تسهيل حركة تنقل الركاب بين المواقف والمحطات عبر كباري وأنفاق المشاة، وحتى استقلال الأتوبيسات.

كما شملت الجولة متابعة آلية انتظار الركاب داخل المحطات، وطرق الحصول على التذاكر، والمرور من البوابات الإلكترونية الخاصة بالأتوبيس، حيث وجّه الوزير بتنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، لتيسير انتقال الركاب إلى وسائل النقل الأخرى، مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT، ومترو الخط الثالث، وخط السكك الحديدية (عدلي منصور – السويس)، وموقف أتوبيسات السوبرجيت.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أهمية المشروع في تعظيم دور النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وذلك من خلال تقديم خدمة نقل راقية، باستخدام أتوبيسات كهربائية مكيفة الهواء، صديقة للبيئة، تم تصنيعها محليًا بالكامل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة توطين الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات، وعدم استيرادها من الخارج.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى والثانية من المشروع ستشهدان تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، سعة كل منها 66 راكبًا (ما يعادل 5 ميكروباصات)، لنقل نحو 3200 راكب في الساعة بالاتجاهين، مؤكدًا أن زمن التقاطر سيبلغ 3 دقائق، ويصل إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة، بما يعادل تشغيل 20 أتوبيسًا في الساعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

كما اطلع الوزير على نتائج تدريب السائقين على المسار المخصص للأتوبيسات، وأماكن التوقف، وزمن التقاطر بين كل أتوبيس وآخر، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمسارات والخطط التشغيلية المحددة.

وفي السياق ذاته، تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل خلال جولته، معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تنفيذ 21 محطة في المسافة الممتدة من المشير طنطاوي وحتى تقاطع الفيوم، وتشمل أيضًا 3 محطات بمحور المريوطية (الهرم - الملك فيصل - ترسا)، إلى جانب محطة المتحف المصري الكبير على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأكد الوزير أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يمثل نقلة حضارية في مجال النقل الجماعي المستدام، حيث يساهم في تحقيق السيولة والانضباط المروري على الطريق الدائري، ويقدم نموذجًا متكاملًا لوسائل النقل الصديقة للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في الربط الفعّال بين أهم تقاطعات الطريق الدائري، مثل تقاطعات: عدلي منصور، المرج، مسطرد، والسويس، كما يمثل شريانًا رئيسيًا لربط شرق العاصمة بغربها، والاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال وسيلة نقل واحدة حديثة وآمنة، تتكامل مع وسائل النقل الأخرى، مثل مترو الخط الأول (الزهراء – المرج)، ومترو الخط الثالث (عدلي منصور – إمبابة)، والقطار الكهربائي LRT (عدلي منصور).

وخلال الجولة، تابع الوزير أيضًا أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بطول 2.25 كم إلى جانب الكوبري الحالي، ليصبح الطريق في تلك المسافة 8 حارات بكل اتجاه.

كما تفقد أعمال الصيانة الجسيمة التي تم الانتهاء منها، بما في ذلك تسوية مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية بكوبري (٩د) وإعادة فتحه أمام حركة المرور، إلى جانب متابعة تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي، ووصلة الواحات، ومحور المريوطية / المنصورية، بإجمالي طول 34 كم.

وتابع الوزير كذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري، من بينها: محور المرج، ومحور السكة الحديد (شارع الجزائر) من كوبري التونسي حتى ميدان العرب، وأعمال المرحلة الأولى من محور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كم، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ الطريق الخدمي السطحي حول الطريق الدائري، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار من الجانبين، إلى جانب متابعة أعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تساهم في تعزيز السلامة المرورية باستخدام أحدث التقنيات.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير القانونية الخاصة بوضع الإعلانات على الطرق العامة، ومنها الطريق الدائري، بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.

وجدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يمتد بطول 110 كم، ويضم 48 محطة موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب إنشاء مواقف انتظار ومحطة شحن رئيسية، بالإضافة إلى 3 محطات شحن فرعية.

ويجري حاليًا تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة في المسافة من أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الإسكندرية الزراعي، بينما يجري استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 21 محطة، على أن يتم استكمال محطات المرحلة الثالثة وعددها 13 محطة في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي، عقب الانتهاء من أعمال التوسعة في تلك المنطقة.