نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يُصدر قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة من القرارات تتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص بسبب انضمامهم إلى هيئات أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة، بالإضافة إلى إقامتهم خارج البلاد.

إسقاط الجنسية عن عماد محمد سليمان قشطة

تم إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن عماد محمد سليمان قشطة، المولود في فلسطين، وذلك لإقامته في الخارج وانضمامه إلى هيئة أجنبية تُشكل تهديدًا للنظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

إسقاط الجنسية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة

كما شمل القرار أيضًا خالد حمدان عبد القادر قشطة، من مواليد فلسطين، حيث تم إسقاط الجنسية عنه لنفس الأسباب المتعلقة بإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية قد تؤثر سلبًا على أمن واستقرار الدولة.

إسقاط الجنسية عن عماد الدين العبد محمود سعادة

وفي إطار هذه القرارات، أصدر رئيس الوزراء قرارًا مماثلًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عماد الدين العبد محمود سعادة، المولود في السعودية، وذلك بسبب إقامته خارج البلاد وارتباطه بهيئة أجنبية تهدد استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.