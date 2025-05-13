عاجل- رئيس الوزراء يُصدر قرارًا باعتبار مشروع المخازن الطبية المجمعة من المشروعات القومية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي باعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية من المشروعات القومية ذات الأهمية الخاصة.

وبموجب هذا القرار، تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع وتحديدها كـ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لهذا المشروع الهام.

أهمية المشروع في تحسين إدارة المخزون الطبي

يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين إدارة المخزون الطبي في مصر، حيث يهدف إلى إنشاء مخازن لوجستية مركزية لتخزين وتوزيع الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة عالية.

كما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الصحي في البلاد على توفير المستلزمات الطبية بسرعة وفعالية، مما يدعم النظام الصحي الوطني في مواجهة التحديات الصحية.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسؤولة عن التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، حيث تمتلك الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى. ويُتوقع أن تساهم الهيئة في تسريع عملية التنفيذ وضمان الجودة العالية في بناء المخازن الطبية وفقًا لأحدث المعايير اللوجستية.