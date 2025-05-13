نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤقتو الصحف القومية يهنئون نقيب الصحفيين بفوزه ويطالبون باستكمال ملف تعيينهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وفد من الصحفيين المؤقتين، بالصحف القومية، بالكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لتقديم التهنئة له، لفوزه في الانتخابات الأخيرة لمجلس نقابة الصحفيين، وطالبوا نقيب الصحفيين، بالعمل على استكمال ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، بعد تأخر خطوات التعيين عدة أشهر.

وطالب المؤقتون، في بيان صحفي، صباح اليوم، رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، بسرعة استكمال ملف التعيينات، المعلق منذ 8 أشهر، من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع نقيب الصحفيين، عن تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، وتحديد جدول زمني لتعيينهم، على دفعات شهرية، والذين تجاوز مدة عمل الكثير منهم في المؤسسات القومية 15 عاما.

وأشاد المؤقتون، بالخطوات الأخيرة من قبل مجلس الوزراء باتخاذ خطوات فعلية لبدء التعيينات، من خلال بحث توفير درجات مالية لبعض الدفعات المتأخرة للبدء في التعيين.

يشار إلى أن ملف التعيينات، قد أعلن عن فتحه يوم 12 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق تم بين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين الحالي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وجاء في البيان الإعلامي الذي أعلنته الهيئة ونقيب الصحفيين أن إجراءات التعيين ستكون في مطلع سبتمبر الماضي، وتم فعليا إجراء مقابلات مع جميع المؤقتين من قبل لجنة مشتركة ضمت أساتذة المهنة من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة ومسئولي الهيئة، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظرنا طويلا للإعلان عن النتيجة واستدعاءنا لتحرير عقود العمل، ولم يتم الإعلان رسميا حتى اليوم، عن موعد محدد للتعيين.