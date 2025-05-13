نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره القبرصي دفع العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثا ١٣ مايو، مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وقبرص، معربًا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

ورحب الوزير عبد العاطي، بدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.

كما أكد الوزيران، أهمية متابعة نتائج القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي استضافتها مصر في يناير الماضي، بما يخدم مصالح الدول الثلاثة الصديقة.

وتبادل الوزيران، الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره القبرصي على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزيران، على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.