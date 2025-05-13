وزارة البترول: تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:39 مساءً -

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس.

حيث نجحت شركة خالدة فى 11 مايو الحالى من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية واثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدم وكان الإحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات) وجاري العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت.

بالإضافة الى الخطة الجاري الانتهاء منها والتي تتضمن مد خط انتاج 10 بوصة بطول 23 كم واستثمارات حوالي 10 مليون دولار وكذلك استكمال خطة حفر عدة ابار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم انتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة. الانتاج المتوقع من البئر 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم

كما حققت شركة بتروبل كشف جديد فى 8 مايو الجاري بإختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 متر في رمال عسل وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.

وحققت شركة جابكو كشف جديد فى الاول من مايو بإختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 بتثقيب 38 قدم في رمال الكريم وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.