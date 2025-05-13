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ضبط (6) ملايين جنيه متحصلات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

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ضبط (6) ملايين جنيه متحصلات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:39 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه).  

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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