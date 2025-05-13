نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، عن حالة الطقس المتوقعة على جميع أنحاء البلاد، موضحة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء تأتي بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، وقد تكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة.

تحذيرات من العاصفة الترابية ونشاط الرياح في عدد من المناطق

أوضحت خرائط الطقس التابعة للهيئة أن الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح الغربية والجنوبية الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خصوصًا في المناطق المكشوفة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة من أن هذا النشاط سيكون ملحوظًا في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، والمناطق المطلة على خليج السويس، بالإضافة إلى شمال سيناء.

نصائح الأرصاد للمواطنين: احذروا التعرض للرياح والأتربة

ونظرًا لهذه الظروف الجوية، نصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدة إرشادات وقائية، أبرزها:

إغلاق النوافذ جيدًا، خاصة في ساعات النهار.

ارتداء الكمامات للأطفال وكبار السن عند الخروج من المنازل.

عدم تعريض مرضى الجيوب الأنفية والربو والحساسية لأي من مصادر الأتربة المباشرة.

تقليل التواجد في الأماكن المكشوفة إلا في حالات الضرورة القصوى.

أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة الكبرى وشمال البلاد

شهدت بعض المناطق بالفعل، خلال الساعات الماضية، تساقط أمطار خفيفة، حيث سُجلت في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك نتيجة لامتداد الغطاء السحابي المصاحب للرياح الغربية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم تستدعي الحذر في التعامل، خاصة في المناطق المكشوفة التي ستشهد تأثيرات مباشرة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة.