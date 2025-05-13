نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" يبحث مع الشيخ مبارك الصباح التعاون بين ماسبيرو ومؤسسة الإنتاج بمجلس التعاون الخليجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش انعقاد الملتقي الإعلامي العربي بدولة الكويت، بحث الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، أوجه التعاون بين التليفزيون المصري والمؤسسة.

كما تناول اللقاء الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون، ووضع أطر لتدريب كوادر إعلامية عربية في أكاديمية ماسبيرو بالقاهرة، وإرسال مدربين من الأكاديمية إلي مقر المؤسسة بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تهدي المؤسسة التليفزيون المصري عددًا من البرامج المميزة التي تم إنتاجها بجودة عالية، ولا سيما برامج الأطفال والبرامج الثقافية.