نقيب الإعلاميين يترأس لجان تحكيم مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لجان التحكيم الخاصة بمشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام.

وقال الدكتور طارق سعده إنه اطّلع على المشروعات المقدمة من قسم الإذاعة والتليفزيون، ووجد أنها تدل على مستوى متميز للطلبة وتبعث على الاطمئنان بشأن مستقبلهم المهني بعد التخرج.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن اكتمال عناصر الأعمال المقدمة بهذا الشكل المتميز يؤكد مدى جودة المستوى التعليمي الذي تلقاه الطلبة داخل المعهد، ويُظهر مدى استفادتهم من الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، مما يعكس تفوق الإعلام الرقمي في هذا التوقيت.

وناشد نقيب الإعلاميين إدارة المعهد بضرورة الإسراع في فتح قسم الإعلام الإلكتروني، الذي أصبح ضرورة مُلحّة وواجبًا تعليميًا لا بد منه.

واختتم النائب الدكتور طارق سعده حديثه بتوجيه الشكر لإدارة المعهد، برئاسة السيدة العميدة الأستاذة الدكتورة غادة اليماني، على التكريم الذي قدمه المعهد لنقيب الإعلاميين.