نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البترول": 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس تعزز مستقبل الطاقة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك في مناطق امتياز بالصحراء الغربية وخليج السويس، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعظيم الإنتاج وتشجيع الأنشطة الاستكشافية في إطار استراتيجية تنمية قطاع الطاقة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي بيان رسمي صادر اليوم، أوضحت الوزارة أن الاكتشافات الجديدة جاءت نتيجة عمليات حفر ناجحة نفذتها شركات خالدة، وبتروبل، وجابكو، والتي تعمل ضمن مناطق امتيازها بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول.

خالدة تحقق كشفًا واعدًا بجنوب NUT-1 باحتياطي متوقع 12.5 مليون برميل زيت مكافئ

نجحت شركة "خالدة" للبترول في 11 مايو الجاري، في تحقيق كشف جديد بمنطقة جنوب NUT-1 الواقعة في الصحراء الغربية، حيث أظهرت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد غازية واضحة في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي، بسمك صافي يبلغ 253 قدمًا.

ويقدر الاحتياطي المتوقع للبئر بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ، يتضمن 62.7 مليار قدم مكعب من الغاز و1.15 مليون برميل من المتكثفات.

وأفادت الوزارة بأنه جارٍ حاليًا العمل على قياس الضغوط تمهيدًا لاختبار وتقييم البئر خلال أقرب وقت.

ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج اليومي من هذا الكشف نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز.

كما يجري الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير تتضمن مد خط إنتاج بطول 23 كيلومترًا وبقطر 10 بوصات، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 10 ملايين دولار، إضافة إلى استكمال حفر عدة آبار استكشافية جديدة لتعظيم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي.

"بتروبل" تسجل اكتشافًا جديدًا في بئر غرب فيران-2 بخليج السويس

وفي 8 مايو، نجحت شركة "بتروبل" في اختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بمنطقة خليج السويس. وجرى تثقيب 27 مترًا في رمال عسل، وأسفر الاختبار عن استرجاع 2660 برميل زيت يوميًا.

وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الاحتياطي الإضافي للبئر، بهدف ضمه إلى الخطة الإنتاجية بما يساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للمنطقة، واستدامة الإمدادات البترولية.

"جابكو" تسجل إنتاجًا جديدًا من بئر استكشافي في خليج السويس بإنتاج أولي 720 برميل يوميًا

كما أعلنت شركة "جابكو" عن تحقيق كشف جديد في 1 مايو الجاري، بعد اختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 في منطقة خليج السويس.

وتم تثقيب 38 قدمًا في رمال الكريم، وأسفر ذلك عن استرجاع أولي بلغ 720 برميل زيت خام يوميًا.

ويجري حاليًا تقييم الاحتياطي المضاف للبئر، لدراسة إمكانية التوسع في عمليات الإنتاج، واستغلال الإمكانيات الكامنة في المنطقة.

قطاع البترول يواصل التوسع في الاستكشافات لرفع كفاءة الإنتاج

تأتي هذه الاكتشافات الجديدة تأكيدًا على الإمكانيات الجيولوجية الواعدة لمصر، لا سيما في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، حيث تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تحفيز الشركات العاملة في القطاع لزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الصادرات البترولية.

وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة دعم الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، وتطبيق أحدث التقنيات في عمليات البحث والتنقيب، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.