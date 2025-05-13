نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نجاح فريق طبي مصري في إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بعمليات قلب دقيقة بمستشفى العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة التخصصي أحد المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إنقاذ حياة سائحين من روسيا والمملكة العربية السعودية، بعد خضوعهما لتدخلات قلبية معقدة تمت وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الأولى كانت لسائح روسي تم نقله على وجه السرعة من مدينة الغردقة إلى مستشفى العجوزة، بعد إصابته بانقطاع كامل في العقدة الكهربائية للقلب، وهو ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياته.

تركيب منظم دائم للقلب ينقذ حياة السائح الروسي

وأكد عبدالغفار أنه فور وصول السائح إلى المستشفى، تم التعامل معه بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتوصيله بمنظم مؤقت للقلب للحفاظ على حالته الحيوية، قبل أن يخضع لاحقًا لعملية دقيقة لتركيب منظم دائم ثنائي القطب، نفذها الفريق الطبي باستخدام أحدث البروتوكولات العالمية في كهروفيسيولوجيا القلب.

التدخل القسطري ينقذ مريضًا سعوديًا من أزمة قلبية حادة

وفي السياق ذاته، نجح الفريق الطبي ذاته في إنقاذ مريض سعودي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

وتم إجراء تقييم طبي سريع لحالته، تلاه تدخل باستخدام القسطرة القلبية المتقدمة، نتج عنه تركيب دعامتين بالقلب، مما ساهم في إنقاذ حياته واستقرار حالته الصحية.

رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة: نلتزم بأعلى معايير الرعاية في تخصصات الطوارئ والقلب

من جهتها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن العمليتين تمثلان دليلًا واضحًا على التزام المستشفى بتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة في تخصصات القلب والطوارئ الدقيقة، مشيدة بالجهود التي بُذلت من قِبل الفرق الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام مستشفى العجوزة.

فريق طبي متخصص شارك في العمليتين الدقيقة

وأوضحت أن التدخل في حالة السائح الروسي شارك فيه نخبة من الاستشاريين المتخصصين، من بينهم الأستاذ الدكتور أحمد طاهر، استشاري كهروفيسيولوجيا القلب بمستشفيات قصر العيني، والأستاذ الدكتور جمال عبدالحفيظ، رئيس قسم القلب، إلى جانب الدكتورة الزهراء محمد عبدالرحيم، والدكتور محمد إمام، مع مشاركة فاعلة من طاقم التمريض والفنيين، منهم الأستاذة فاطمة مسعد، الأستاذة رانيا، الأستاذ أحمد عباس، وفني الأشعة الأستاذ محمد الروبي.

أما في حالة المريض السعودي، فقد أُجريت العملية تحت إشراف الدكتور خليل مدكور، رئيس قسم السياحة العلاجية، وبمتابعة دقيقة من الدكتور جمال عبدالحفيظ، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو حنفي، والدكتور حمدي صالح، والدكتور أحمد عبد القادر، والدكتور أحمد سامي، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد حمدي من التمريض، وفني الأشعة الأستاذ حسام شتا.

مدير مستشفى العجوزة: عملياتنا الناجحة تعكس تطور الأداء الطبي

وفي تعقيبه على الحدث، أكد الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام المستشفى، أن هذه النجاحات في التعامل مع حالات حرجة تؤكد مدى التطور في جودة الأداء الطبي داخل المستشفى، ومدى الجاهزية الفنية والمهارية للتعامل مع الحالات المعقدة، مضيفًا أن المستشفى بات يتمتع بسمعة طبية متميزة في مجال الرعاية المتخصصة، لا سيما في التعامل مع حالات السياحة العلاجية.