نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يفتتح توسعات مصنع "هيات إيجيبت" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توسعات شركة "هيات إيجيبت للمنتجات الصحية"، التي تعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع الصناعي في مصر، في إطار تعزيز الاستثمارات الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يقع المصنع الجديد في منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو مصنع متخصص في إنتاج المناديل الورقية من مواد غير نسيجية.

حضور رفيع المستوى واهتمام حكومي

رافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير صالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، وفيدات يلدريم، نائب رئيس شركة هيات إيجيبت لإفريقيا والشرق الأوسط.

رؤية استراتيجية لدعم الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نواة جذب الاستثمارات العالمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح لها الوصول إلى البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف أن المناطق الصناعية داخل المنطقة تساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة العالمية، مما يعزز الأنشطة اللوجستية في مصر.

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بتنوع الاستثمارات من دول مختلفة، فضلًا عن وجود العمالة الفنية المدربة والشبكة القومية للطرق التي تربط شرق المنطقة بغربها.

توسعات المصنع وخلق فرص عمل جديدة

في هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن توسعات شركة "هيات إيجيبت" تعكس نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية".

وأشار إلى جهود الهيئة المستمرة في دعم المستثمرين من خلال خدمات الشباك الواحد وتسهيلات جمركية عبر المركز اللوجستي للمنطقة الاقتصادية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

تفاصيل المصنع الجديد

يمتد المصنع الجديد على مساحة 21 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 60 مليون دولار (ما يعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري).

يتيح المصنع 200 فرصة عمل مباشرة، ويبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية له 60 ألف طن من المناديل الورقية.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي بعض المرافق الحيوية مثل غرفة التحكم وماكينات الإنتاج والتغليف.

إجمالي استثمارات "هيات إيجيبت"

تمتلك شركة هيات إيجيبت مصنعًا آخر للمنتجات الصحية في منطقة السخنة الصناعية على مساحة 400 ألف متر مربع، باستثمارات تجاوزت 330 مليون جنيه، ويوفر 450 فرصة عمل مباشرة.

مع إضافة التوسعات الجديدة، يرتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى 3 مليارات و330 مليون جنيه، ويصل عدد الفرص الوظيفية التي توفرها الشركة إلى نحو 650 فرصة عمل إجمالية.