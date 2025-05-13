نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2025/2026.. الرابط الرسمي وخطوات التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق موسم التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025/2026، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن الخطوات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتضمن التقديم الإلكتروني عبر بوابة مركز معلومات الوزارة.

يبدأ التسجيل في الأول من يونيو 2025 ويستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه، ويُشترط ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات في الأول من أكتوبر 2025، مع إعطاء أولوية القبول للأطفال الأكبر سنًا والتوزيع الجغرافي طبقًا لمحل السكن.

يتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الرابط https://emis.gov.eg، ويقوم ولي الأمر بإنشاء حساب مستخدم باستخدام الرقم القومي للطفل، ثم إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والنوع ومحل السكن، الذي يُعتمد عليه في تحديد المدارس الأقرب جغرافيًا. يُسمح بإدخال عدد من الرغبات المرتبة حسب الأولوية.

بعد ذلك، يتم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة، وتشمل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وإيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه) لإثبات محل الإقامة، وفي بعض الأحيان تطلب بعض المديريات التعليمية شهادة بالتطعيمات الأساسية الخاصة بالطفل وفق تعليمات وزارة الصحة.

عقب انتهاء فترة التقديم، تبدأ المديريات التعليمية في مراجعة الطلبات المقدمة، وتوزيع الطلاب على المدارس وفقًا لكثافاتها مع مراعاة ترتيب الرغبات والسن والتوزيع الجغرافي.

يمكن متابعة نتيجة القبول من خلال نفس الموقع باستخدام رقم التسجيل الذي حصل عليه ولي الأمر عند تقديم الطلب، ويجب الاحتفاظ بهذا الرقم لتقديمه عند الحاجة.

في حال قبول الطالب في إحدى المدارس، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة المقبول بها لاستكمال ملف التقديم الورقي وإنهاء إجراءات القيد الرسمي للطفل قبل بدء العام الدراسي.

يُنصح أولياء الأمور بسرعة إنجاز عملية التقديم خلال الفترة المحددة والتأكد من صحة البيانات المدخلة تجنبًا لرفض الطلب، مع طباعة أو حفظ نسخة من الطلب والمستندات المرفقة ورقم التسجيل لحين إعلان النتيجة.