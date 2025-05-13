نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يفتتح توسعات «هيات إيجيبت» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 60 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، زيارته إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بافتتاح توسعات مصنع شركة هيات إيجيبت للمنتجات الصحية، المتخصصة في إنتاج المناديل الورقية من مواد غير نسيجية، داخل نطاق المُطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

مشاركة وزارية ودبلوماسية رفيعة

رافق رئيس الوزراء خلال جولته كل من:

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس،

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

السفير صالح موتلو شن، سفير الجمهورية التركية بالقاهرة،

السيد فيدات يلدريم، نائب رئيس شركة «هيات إيجيبت» لإفريقيا والشرق الأوسط.

المنطقة الاقتصادية.. منصة جاذبة للاستثمارات العالمية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة انطلاق للاستثمارات الدولية بفضل موقعها الجغرافي الفريد، واحتوائها على موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لخدمة سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت شبكة قومية من الطرق والأنفاق التي تربط شرق المنطقة بغربها، دعمًا لمشروعات التنمية في سيناء ومدن القناة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تنوعًا كبيرًا في الاستثمارات من دول مختلفة، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بنفاذ الصادرات إلى ما يقرب من ملياري مستهلك عالميًّا.

توسعات هيات إيجيبت.. استثمارات جديدة وفرص عمل واعدة

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية، أن افتتاح مصنع هيات إيجيبت الجديد يُعدّ تجسيدًا حقيقيًا لنجاح الشراكة بين الهيئة والشركة التركية، وكذلك مع المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد يمثل مرحلة توسع استراتيجية في إنتاج المناديل الورقية باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد جمال الدين حرص الهيئة على تقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين وشركاء الهيئة، عبر التحول الرقمي في تقديم الخدمات، سواء من خلال خدمة الشباك الواحد، أو الإجراءات الجمركية الميسرة في مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الذي افتتح مؤخرًا.

المصنع الجديد.. أرقام ومواصفات

خلال الجولة داخل المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من مسؤولي شركة «هيات إيجيبت»، تضمن الآتي:

المساحة الإجمالية للمصنع: 21 ألف متر مربع

قيمة الاستثمارات: 60 مليون دولار (ما يعادل نحو 3 مليارات جنيه)

الطاقة الإنتاجية السنوية: 60 ألف طن

فرص العمل المباشرة: نحو 200 وظيفة

وتفقد مدبولي غرفة التحكم الخاصة بالماكينة الرئيسية، كما اطلع على أقسام التحضيرات، وخطوط التغليف، والمنتجات النهائية.

استثمارات إجمالية تتجاوز 3.3 مليار جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن شركة هيات إيجيبت تمتلك أيضًا مصنعًا قائما لإنتاج المنتجات الصحية داخل نفس المنطقة، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت 330 مليون جنيه، يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة.

ومع افتتاح التوسعات الجديدة، يصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلى 3 مليارات و330 مليون جنيه، وتوفر نحو 650 فرصة عمل مباشرة، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.