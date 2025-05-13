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أحمد جودة - القاهرة - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات الحالة الصحية للأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وتابع عن كثب الإجراءات الطبية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان منذ اللحظات الأولى لتعرضه للإصابة.

الروائي صنع الله إبراهيم

الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي صنع الله إبراهيم ويوجه باستمرار الرعاية الطبية

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار تقديم أقصى درجات الرعاية الصحية والمتابعة الدقيقة لحالته، لضمان استقرار وضعه الصحي بشكل كامل.

صنع الله إبراهيم يخضع لجراحة دقيقة بعد إصابة في الحوض

ويُعالج الكاتب الكبير، البالغ من العمر 88 عامًا، داخل مستشفى معهد ناصر، عقب تعرضه لكسر في منطقة الحوض، حيث أجريت له صباح الإثنين 12 مايو 2025 عملية جراحية دقيقة لتغيير مفصل الحوض، ووصفت حالته بعد الجراحة بالمستقرة.

تفاصيل الإصابة وتدخل الفريق الطبي المتخصص

وكان الروائي صنع الله إبراهيم قد تعرض لحادث سقوط داخل منزله يوم الأول من مايو الجاري، ما تسبب في إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن.

وفور نقله إلى مستشفى معهد ناصر، تولى فريق من الاستشاريين تشخيص حالته بدقة واتخاذ اللازم من خطوات طبية، انتهت بإجراء عملية ناجحة أسفرت عن استقرار وضعه الصحي وخروجه من غرفة العمليات بحالة مطمئنة.