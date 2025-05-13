تعيين الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فخرها واعتزازها لتوليها عضوية المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى، لافتة أنه لأول مرة يصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى.

الهلال الأحمر المصري كيان إنساني رائد

أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الانضمام لهذا الكيان العريق الذي يجسد معاني الإنسانية والعمل التطوعي في المجتمع المصري وسام على صدرها، ومصدر فخر وتقدير لها، موضحة أنه سيتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جماعة المتطوعين، بما يحقق رؤية السيد رئيس الجمهورية بألا يتخلف أحد عن الركب.

تهنئة خاصة للسيدة انتصار السيسي

هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أعضاء المجلس وعضواته، السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية لتوليها منصب الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، متمنية لسيادتها ولفخامة رئيس الجمهورية التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لبلدنا الغالية، ولما فيه صالح شعبنا العظيم.