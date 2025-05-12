تعرف على موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة فى نصف نهائى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 10:41 مساءً - يلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، نظيره المغربى فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، وهي المباراة المقرر لها التاسعة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد فى ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التى انطلقت فى 27 أبريل الماضى فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وتقدم منتخب الشباب عن طريق اللاعب مؤمن شريف الذى سجل الهدفين فى الدقيقتين 19 و26 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص منتخب غانا النتيجة بتسجيله الهدف الأول فى الوقت المحتسب بدل من الضائع بخطأ من حارس شباب ألفراعنة عبد المنعم تامر، ويسجل منتخب غانا هدف التعادل فى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع فى الشوط الثانى من ضربة جزاء.

وتعرض أرون إسيل لاعب منتخب غانا، للطرد، بعدما ارتكب اللاعب مخألفة طرد بيبو، ليتعرض للطرد فى بداية الشوط الإضافى الثاني، وفى الدقائق الأخيرة سجل محمد سمير هدفا ثالثا للمنتخب الوطنى لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل على بيبو الذى مرر الكرة قبلها.

وضم تشكيل منتخب الشباب كلا من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".