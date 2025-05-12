«التضامن» تكشف جهود الخدمات لتمكين ذوي الإعاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 10:41 مساءً - أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة اتضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ليس باعتبارهم فاقدي بصر، بل أصحاب بصيرة ورؤية مختلفة للعالم، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ بتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة.

وأضاف خلال في منتدى «رؤية»، أن وزارة التضامن تعمل على دعم ذوي الإعاقة البصرية ليكونوا قادة في مجالاتهم، وأن القوة لا تكمن في البصر فقط بل في البصيرة والطموح. واستعرض خليل جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة من خلال:

- إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

- إنشاء 220 حضانة للأطفال ذوي الإعاقة تقدم خدمات شاملة.

- تشغيل 167 مؤسسة للرعاية الاجتماعية لخدمة ذوي الإعاقة.

- إنشاء 27 مركز تأهيل شامل، مع خطة للتوسع بـ 20 مركزًا إضافيًا في قرى ومراكز «حياة كريمة».

- توفير دعم نقدي منتظم لذوي الإعاقة وسداد المصروفات الدراسية بإجمالي 38 مليون جنيه.

- تقديم منح دراسية متزايدة سنويًا.

- توفير 2000 جهاز لاب توب لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة.

وتابع: «نؤمن في وزارة التضامن بأن كل فرد في هذا الوطن يستحق فرصة متساوية، والتحديات التي نواجهها تتطلب العمل بروح جماعية وتكامل مؤسسي حقيقي».