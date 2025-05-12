للمرة التاسعة.. منتخب الشباب يهزم غانا بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العالم ونصف نهائى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 09:40 مساءً - تأهل منتخب مصر للشباب، إلى كاس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الاثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وتقدم منتخب الشباب عن طريق اللاعب مؤمن شريف الذى سجل الهدفين في الدقيقتين 19 و26 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص منتخب غانا النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الوقت المحتسب بدل من الضائع بخطأ من حارس شباب الفراعنة عبد المنعم تامر، ويسجل منتخب غانا هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني من ضربة جزاء.

وتعرض أرون إسيل لاعب منتخب غانا، للطرد، بعدما ارتكب اللاعب مخالفة طرد بيبو، ليتعرض للطرد في بداية الشوط الإضافي الثاني، وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد سمير هدفا ثالثا للمنتخب الوطني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على بيبو الذى مرر الكرة قبلها.

وضم تشكيل منتخب الشباب كل من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".

أما ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا فقد اختار بدء اللقاء بالتشكيل التالي: "جديوس أسياكو، جوزيف أوبوكو،أوفوري مكارثي، داكوستا أنتوي، أرون إسيل، إيمانويل منساه، فينين دينيس مارفو جيري أفري، عبد العزيز عيسى، هايفورد بوهين، لورد أفريفيا".

وتجاوز منتخب مصر للشباب الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة، بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما منتخب غانا فقد تربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

كان منتخب مصر الذي توج باللقب 4 مرات، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على جنوب إفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما المنتخب الغاني، الذي يملك في سجله 4 ألقاب أيضاً آخرها عام 2021 في موريتانيا ’ فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة بجدارة بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين متتاليين على السنغال وإفريقيا الوسطى بنتيجة (1 – 0) بعد أن استهل مشواره بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.