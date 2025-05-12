نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تحقق المركز الأول على مستوى الوجه القبلي في خفض معدل الإنجاب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بتكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نظير جهوده التي انعكست في حصول محافظة الجيزة على المركز الأول في خفض معدل الإنجاب على مستوى الوجه القبلي حيث تمكنت المحافظة من خفض معدل المواليد عام2024 بنسبة 5.4 % عن عام 2023.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الخطة العاجلة للسكان والتنمية والمرصد الوطني السكاني والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية وذلك تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد تسلمت التكريم نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة داليا حسين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالجيزة.

وأعرب محافظ الجيزة عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التكاتف بين مختلف القطاعات التنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف التنمية البشرية مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أولوية قصوى وتعمل على دعمه من خلال حملات التوعية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن هذا التقدير يعكس التزام محافظة الجيزة بتطبيق السياسات الوطنية للسكان والصحة الإنجابية مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف جهود المشاركة المجتمعية للوصول إلى مؤشرات أفضل تخدم مستقبل الأجيال القادمة.

كما حصلت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة على تكريم من الدكتور خالد عبدالغفار لحصول المحافظة على المركز الأول في الخطة العاجلة للصحة الإنجابية والسكانية والتي ساهمت في تحسين معدلات الصحة الإنجابية وتقليل نسب المواليد وتحقيق المستهدفات

وأعربت الدكتورة أمل رشدي عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعكس جهود المديرية في دعم السياسات الصحية والإنجابية مشيرة إلى أن الإنجاز تحقق بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين فرق العمل والمجتمع المدني مؤكدة استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي.