نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور بـ إبهار تراثي عصري جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدع طلاب كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية في إطلاق مشروع تخرج عن هوية بصرية جديدة لفرقة رضا للفنون الشعبية، إحدى أقدم وأهم الفرق التي مثّلت التراث المصري في الداخل والخارج.

أبرز الطلاب في مشروع تخرجهم القيم الفنية والثقافية التي تمثلها فرقة رضا، والتأكيد على دورها في الحفاظ على الفلكلور المصري، من خلال تطوير الشكل البصري الذي يواكب العصر، دون التخلي عن روح التراث.

وقال الطلاب عن مشروعهم الفني الإبداعي الجديد من نوعه إن الهدف الأساسي منه إعادة تقديم تراثنا الشعبي بشكل بصري حديث يلفت انتباه الجيل الجديد، ويُعيد له الفخر بثقافة بلده."

يسلط الطلاب الضوء على الرقصات الفلكلورية التي تميز كل محافظة في مصر، من خلال إبراز هوية بصرية لكل رقصة أو عرض ضمن مشروعهم.

وأكد الطلاب أن مشروع التخرج يشمل تصميم شعار وهوية بصرية متكاملة لفرقة رضا.