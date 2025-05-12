نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الصف ينشئ جراجًا وساحة انتظار للشاحنات على طريق 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل مركز ومدينة الصف التابع لمحافظة الجيزة، على قدم وساق لإنشاء جراج عمومي وساحة انتظار للسيارات النقل الثقيل على طول الطريق 21 الصف حلوان، تحديدًا في المنطقة الواقعة شرقه مباشرة.

وذلك في إطار جهود مركز ومدينة الصف لتطوير وتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة وسلسة لحركة المرور، وبناءً على تعليمات المهندس فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة،

وقد قامت الوحدة المحلية بالأقواز برئاسة المهندس عمر الدريملي بجهود مكثفة لرفع الإشغالات والأكوام الصلبة وتمهيد مساحة تتجاوز 3 أفدنة تمتد من قرية المنشي وحتى عزبة الجمال، ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى توفير أكبر جراج عمومي داخل مركز ومدينة الصف، مما سيساهم بشكل فعال في رفع كافة المخلفات والإشغالات من على طريق 21 بنطاق الوحدة المحلية بالأقواز.

ويأتي هذا المشروع استجابة لتكدس سيارات النقل الثقيل على جانبي الطريق أمام قريتي عزبة الجمال وغمازة الصغرى، الأمر الذي يتسبب في تضييق الطريق الحيوي وإعاقة حركة المرور وزيادة احتمالية وقوع الحوادث.

كما يشارك في تنفيذ أعمال الإنشاء أسطول من المعدات الثقيلة التابعة لمركز ومدينة الصف، يضم 4 حفارات و6 قلابات كبيرة و2 لودر، بالإضافة إلى العديد من الآليات الأخرى. ويجري العمل تحت إشراف مباشر من نواب رئيس مركز ومدينة الصف، وهم عصام الجمال ومعاوية البحيري وطارق السمان، ومتابعة دقيقة من المهندس عمر الدريملي رئيس الوحدة المحلية بالأقواز وفريق العمل بالوحدة.

وتشير التوقعات إلى أن العمل في ساحة الانتظار سيكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعدها نقل سيارات النقل الثقيل إليها على الفور. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في توسيع الطريق 21 بشكل ملحوظ، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

كما يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني مركز ومدينة الصف.

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