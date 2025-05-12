نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحالف تاريخي بين شرق وغرب التعليم يكشف أسراره في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم العلاقات الأكاديمية والعلمية بين مصر وفرنسا، وفي ظل ما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام متزايد بالتعاون التعليمي، استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأحد 11 مايو 2025، وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، في زيارة رسمية شهدت توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بين الجامعتين، تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وترأس الوفد الفرنسي الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود سالم، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور نهاد المحبوب، القائم بعمل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الطب البشري، إلى جانب نخبة من قيادات الجامعة، منهم الأستاذ الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة للمتابعة والتوثيق، والأستاذ الدكتور عماد خليل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور مجدي عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، فضلًا عن الأستاذة الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الآثار، والأستاذ الدكتور حسين إبراهيم عميد كلية اللغات والترجمة.

وشهدت الزيارة استقبالًا رسميًا متميزًا، أعقبه اجتماع موسع شارك فيه عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، حيث جرى استعراض إمكانيات التعاون المشترك بين المؤسستين، ومناقشة سبل تطوير الشراكة الأكاديمية من خلال برامج تعليمية وبحثية نوعية تلبي احتياجات التنمية وتواكب التوجهات العالمية في التعليم الجامعي.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة الرسمية الأخيرة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي أكدت أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما انعكس بشكل عملي في التحركات الجارية بين المؤسسات الأكاديمية الكبرى في البلدين.

وبناء على دعوة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قام الوفد الفرنسي بجولة ميدانية شملت عددًا من منشآت الجامعة، أبرزها المكتبة المركزية الحديثة، والملاعب الرياضية المجهزة، ومتحف كلية الآثار، والمركز الرقمي الذي يضم تجهيزات تكنولوجية متطورة. وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه الشديد بالبنية التحتية المتقدمة والمرافق التعليمية المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة.

وفي ختام الجولة، كرّم الدكتور نهاد المحبوب ضيفيه، حيث قدم درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لكل من الدكتور محمد رشدي والدكتور محمود سالم، تقديرًا لجهودهما في دعم مسارات التعاون الأكاديمي، وإيمانًا بدورهما في تعزيز جودة ومكانة التعليم العالي في مصر وعلى المستوى الدولي.

وقد توجت الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون إطارية تاريخية تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين، تتيح للطلاب فرص التبادل الأكاديمي والاستفادة من الموارد التعليمية والبشرية لدى الطرفين، كما تشجع على إجراء أبحاث علمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبرات في مختلف التخصصات.

وتنص الاتفاقية على دراسة إمكانية تطوير البرامج التعليمية المشتركة، لا سيما في التخصصات التي يمكن إدماج اللغة الفرنسية فيها، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، ويعكس الانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة في فرنسا.

كما فتحت الاتفاقية الباب أمام التعاون الدولي ثلاثي الأطراف، حيث تشمل الخطة المستقبلية للجامعتين عقد اتفاقيات شراكة مع جامعات فرنسية مرموقة، مما يوفر فرصًا إضافية للطلاب ويع