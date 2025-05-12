نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عين شمس تنظم ندوة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، ندوة توعوية حول كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بالكلية.

في بداية الندوة رحب أ.د.فريد محرم عميد الكلية بالسادة الحضور وأبرز سيادته جهود الكلية في دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية وكذلك التيسيرات المقدمة لهم أثناء الامتحانات مثل تخصيص لجنة خاصة بالإضافة إلى امكانية زيادة وقت الامتحان وأيضا تنوع أسئلة الامتحان لتتاح لهم الفرصة للإجابة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

حاضر بالندوة أ.د. رنا الهلالي، حيث تناولت موضوع كيفية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيئة المحيطة بهم وكيفية تيسير العقبات أمامهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما حاضر فيها أ.د. مصطفى الشاهد، نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، حيث أوضح الآداب اللازم اتباعها في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تقديم يد العون لهم.

وأيضًا حاضر فيها د. دعاء محمود، مدرس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس، حيث أوضحت الأساليب والاستراتيجيات المختلفة المتاحة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لاستخدامها في تيسير العملية التعليمية على أبناء الكلية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد حضر الندوة جمع كريم من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وممثلين من السادة موظفي شئون الطلاب، وكذلك عدد كبير من الطلاب وأولياء امورهم.

جاءت الندوة في إطار حرص الكلية الدائم على دعم أبنائها وتذليل العقبات التي تواجههم وتحقيق فرص متكافئة لهم.